«Живая легенда»: Машков вспомнил о совместной работе с Артемьевым

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 38

Народный артист РФ Машков: Эдуард Артемьев создавал музыку вне времени

«Живая легенда»: Машков вспомнил о совместной работе с Артемьевым

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Величайшего композитора, написавшего музыку ко многим отечественным фильмам, не стало 29 декабря. Владимиру Машкову удалось лично поработать с ним.

Народный артист РФ Владимир Машков назвал музыканта Эдуарда Артемьева великим композитором, создающим музыку вне времени.

«Мне довелось работать с Эдуардом Николаевичем, он был живой легендой, увлеченным и, безусловно, невероятно талантливым человеком. Его музыка никогда не была одной из составляющих фильма или спектакля, она становилась центром притяжения эмоций и чувств зрителя», — рассказал актер в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Владимира Машкова объединяла с великим композитором совместная работа в фильмах «Лимита», «Кресло» и «Мама». Все эти кинокартины были сняты в 90-х.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что последние дни жизни Эдуард Артемьев провел в реанимации. У него обнаружили пневмонию, а также сердечную недостаточность.

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