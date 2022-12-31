Владимир Путин записал новогоднее поздравление вместе с военными

Новый год наступил в России и жители Камчатки самыми первыми увидели поздравление президента страны. Глава государства впервые обратился к гражданам на фоне группы военных.

Глава государства в новогоднем обращении к россиянам назвал 2022-й «годом поворотных событий». Он также высоко оценил мужество и профессионализм военных, находящихся в зоне спецоперации.

Как позднее рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео было снято в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону утром 31 декабря.

Стоит отметить, хронометраж новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина составляет девять минут.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Шойгу поздравил россиян с Новым годом.