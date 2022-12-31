Владимир Путин записал новогоднее поздравление вместе с военными

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 147

Необычным в новогоднем поздравлении президента стало то, что он обратился к гражданам России, стоя рядом с военными.

Владимир Путин записал новогоднее поздравление вместе с военными

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Новый год наступил в России и жители Камчатки самыми первыми увидели поздравление президента страны. Глава государства впервые обратился к гражданам на фоне группы военных.

Глава государства в новогоднем обращении к россиянам назвал 2022-й «годом поворотных событий». Он также высоко оценил мужество и профессионализм военных, находящихся в зоне спецоперации.

Как позднее рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, видео было снято в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону утром 31 декабря.

Стоит отметить, хронометраж новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина составляет девять минут.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Шойгу поздравил россиян с Новым годом.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 декабря

Последние новости

17:43
Актриса Максакова за талант назвала умершего композитора Артемьева «небожителем»
17:24
Минобороны РФ сообщило о возвращении 82 военных из украинского плена
17:16
Надя Ручка о критике Лепса и других звезд: У себя бревна в глазах надо разгрести
16:55
Черный день для ВСУ: российская артиллерия перемолола очередные HIMARS и М777
16:43
«Таких в искусстве почти нет»: Швыдкой о значении Артемьева для культуры России
16:30
Песков: Путин посетил штаб ЮВО и оттуда записал новогоднее поздравление

Сейчас читают

Бойтесь Нового года: экстрасенс объяснил, почему 31 декабря — смертоносная дата
Надя Ручка о сожалениях и несостоявшейся балетной карьере: Жизнь проходит
Бойся своих желаний: чего хотел Юра Шатунов за три дня до смерти
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023