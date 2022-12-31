«Я не обманываю»: Дайнеко рассказала, как разрушила веру в чудо у дочери

Артистка решила раз и навсегда покончить с чудесами.

Певица Виктория Дайнеко призналась, что ее семилетняя дочь не верит в новогоднюю сказку. Она считает, что Деда Мороза не существует. Об этом она рассказала изданию Газета.ру.

«О том, что подарки под елку кладут родители, я узнала в шесть лет. Моя жизнь от этого не стала хуже. Но в чудеса теперь не верю. Свою дочь я не обманываю. Я ей сразу сказала, что никакого Деда Мороза не существует», — заявила артистка.

По ее словам, излишняя вера в чудеса может только помешать.

«Я помню, как дочка посмотрела фильм „Чарли и шоколадная фабрика“, после чего в ее волосах, как у главной героини, оказалась жвачка. Естественно, чуда не произошло, а появились только лишние проблемы», — поделилась случаем из жизни Дайнеко.

К слову, это не первый ребенок знаменитостей, который не верит в чудеса. Так, певец Сергей Лазарев поделился со своими поклонниками очень трогательным видео, на котором его дочь сделала откровенное признание. В четыре года она заявила, что не верит в Деда Мороза.

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман начали встречаться в 2014 году. В апреле 2015-го они поженились, а в октябре этого же года у возлюбленных появилась дочка Лидия. Барабанщик пытался все эти годы быть примерным семьянином с Викторией, однако с каждым годом отношения в паре ухудшались все больше и больше. В 2017 году бывшие возлюбленные развелись.

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