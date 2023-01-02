Никита Пресняков встретил Новый год в кругу семьи на фоне слухов о разводе

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Иван Обухов
Иван Обухов 34

Алена Краснова показала в социальных сетях видео, как они с мужем идут на праздничный вечер в отеле.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / alenaakrasnova; 5-tv.ru

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31-летний актер, певец и музыкант Никита Пресняков, покинувший Россию вскоре после объявления частичной мобилизации, и его жена Алена Краснова встретили Новый год в Беверли-Хиллз, США.

Супруга внука Аллы Пугачевой выложила в соцсети видеоролик, снятый у лифта перед тем, как звездная пара отправилась на праздничную вечеринку. Молодая девушка предстала на видео в коротком блестящем платье. Позади нее стоял Пресняков, ожидая супругу в лифте.

«А у нас Новый год только начинается», — подписала Краснова видео.

Слухи о разладе между сыном Кристины Орбакайте и его женой появились в октябре прошлого года, когда Пресняков переехал в США без своей второй половинки. Та, в свою очередь, стала активно выкладывать в соцсетях ролики с тусовок с подругами. Потом же пара воссоединилась.

Ранее 5-tv.ru писал, как Никита Пресняков обосновался с супругой на Гавайях.

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Никита Пресняков встретил Новый год в кругу семьи на фоне слухов о разводе

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