Какие предсказания о конце войны делали главы государств, астрологи и генералы?

В канун Нового года в 1940-м многие издания публиковали прогнозы мировых событий, Вторая мировая шла четвертый месяц, и ее из-за откладывающихся наступлений называли «Странной».

Период «Странной войны» с сентября 1939-го по май 1940-го отметился множеством прогнозов от магов, астрологов, политиков и военачальников, еще не подозревавших, что Германия во главе с Адольфом Гитлером нападет на Советский Союз и попытается подчинить себе мир. «Странной» или «Сидячей» войну назвали журналисты. Потому что характер боевых действий на протяжении месяцев был буквально отсутствующим, бои шли только на море.

«Новости о затонувших, сгоревших, поврежденных или спасшихся от преследования крейсерах, транспортах и подлодках составляли основную и довольно однообразную массу публикуемых в прессе сообщений о войне. На этом фоне информация об одном случайно убитом французской пулей солдате вермахта выглядела едва ли не как сенсация», — рассказал колумнист газеты «Коммерсантъ» Евгений Жирнов.

По словам автора, на этом безрыбье журналисты стали искать более цепляющую фактуру для материалов — начали обращаться к политикам, главам государств, военачальникам и разного рода предсказателям за прогнозами. Как закончится «Странная война»? В Японии на этот вопрос охотно отвечал провидец Донсе (Доншо, Донше) Кодама, он называл себя профессором, но в статьях часто это слово брали в кавычки.

Провидец завоевал некий авторитет, так как о начале войны в Европе он предупредил точно. С другой стороны, было известно о его значительных связях во властных кругах, так что информацию он мог тогда получить из, так сказать, первых уст. Но все же Донсе ошибся, когда заявил, что «Странная война» будет короткой, продлится только до апреля или июля следующего года. Она превратилась в мировую и тянулась несколько лет.

Французский армейский генерал Морис Гюстав Гамелен говорил, «если фашисты начнут наступление на линию Мажино, это станет самоубийством для Германии». Так же полагали и русские офицеры — эмигрировавшие в США участники Первой мировой и Гражданской войн. Они же отмечали, что верная тактика с использованием танков может дать обратный результат. А премьер-министр Эстонии Юри Улуотс в новогодней статье 1940 года сообщал, что ждет тяжелых экономических последствий для всех европейских государств в случае продолжения Второй мировой. При этом лидер планировал усиление обороны страны, понимая шаткую международную повестку.

«Странная война», как и опасались в Лондоне, окончилась весной. 9 апреля 1940 года части вермахта начали захват Дании и Норвегии. А 10 мая началось массированное наступление немецких войск на Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Францию, в обход линии Мажино», — пишет Жирнов.

Русские офицеры-эмигранты оказались правы, организация танковых войск Германии оказалась эффективной. И японские предсказания сбылись, война в Западной Европе продлилась недолго. И только потом перешла в новый режим. Колумнист заключил, что в этом нет, впрочем, ничего удивительного, так как успешные прогнозы всегда базируются на точном знании.

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