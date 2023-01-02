Патриот РФ Олег Газманов чуть не подрался из-за проукраинских провокаторов в Дубае

Патриотизм певца поощряется в родной стране, однако за рубежом многие люди поддались влиянию Запада и настроены против вокалиста.

Знаменитого певца и композитора Олега Газманова чуть не побили из-за политических разногласий. Артист известен как российский патриот, он поддерживает специальную военную операцию и считает ее цели справедливыми. Из-за этого знаменитость уже попал под санкции Евросоюза и остался без зарубежного имущества. Теперь же произошла очередная история, в которой вокалист пострадал из-за антироссийской политики.

Речь идет о конфликте во время выступления. Музыкант исполнял хит из своего репертуара, но на сцену подошли два зрителя. Оба были настроены провокационно и стали выяснять отношения. Исполнитель не обращал внимание на них и продолжил выступать. Однако мужчины не унимались и стали кричать: «Скажи, что ты за Украину!». На это Олег Михайлович ответил сухо: «Ребят, дайте отдохнуть». Видео появилось в Telegram-канале «НеМалахов».

Стоит отметить, что концерт проходил в Дубае, что не очень понятно российской публике. Почему Газманов появился за рубежом — неизвестно. Поклонники вокалиста отметили, что часть заграничной публики оказалась под влиянием антироссийской политики запада. По их мнению, логично, что случилась подобная ситуация.

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