Меладзе открыто выразил поддержку украинским националистам, скандируя лозунг

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 4 779

Валерий Меладзе озвучил националистский лозунг во время концерта

Меладзе открыто выразил поддержку украинским националистам, скандируя лозунг

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Сомнительное видео появилось в Telegram-каналах. Сам артист ситуацию никак не комментировал.

В Telegram-каналах расходится видео с участием Валерия Меладзе. Во время концерта у артиста состоялся необычный диалог с фанатом, сообщает канал Klymenko Time.

На видео Валерий Меладзе предстал с микрофоном и бокалом в руках. Автор ролика попросил звезду со сцены передать привет его супруге Вере, а после произнес: «Слава Украине».

Валерий Меладзе поддержал фаната, продолжив фразу словами: «Героям Слава». Примечательно, что именно в этот момент певец предусмотрительно отвел микрофон от лица.

Спустя мгновение, нервно оборачиваясь по сторонам, Меладзе поспешил добавить, что он остается «вне политики» и принялся поздравлять присутствующих с праздником. Видео было снято во время корпоратива в Дубае. Сам артист ситуацию никак не комментировал.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после начала специальной военной операции Валерий Меладзе спешно покинул Россию и вернулся только в конце 2022 года.

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