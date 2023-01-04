Садальский заявил о сильной любви к Максаковой после слухов об их свадьбе

Актер Станислав Садальский очень тепло общается с коллегой по цеху Людмилой Максаковой. Оба артиста часто проводят время вместе и позируют на общих фото. Поклонники уверены, что между ними есть некая романтическая связь. Не планирует ли знаменитость жениться на красивой женщине? На этот вопрос Садальский ответил в интервью на одном из YouTube-шоу.

По его словам, Максакова очень дорога актеру. Их общение действительно переросло в нечто большее, чем дружба. Однако играть свадьбу артист не собирается, сейчас уже совсем не до того.

«Я люблю Люду. Она говорит, что есть человек, для которого я одеваюсь, и это ты. Люда мне делала предложение, но нет. Ну какие мои годы! Но я люблю ее!» — объяснил он.

Стоит отметить, что у Людмилы Васильевны есть проблемы в отношениях с дочерью, оперной певицей Марией Максаковой. Особенно на их общение повлияла политическая ситуация на Украине. Вокалистка живет в Киеве, и мама отдалилась от нее. Что именно случилось между ними — точно неизвестно.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ Садальского о покупке дефицитных трусов в лихие 90-е.