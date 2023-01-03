Путин и Токаев обменялись новогодними поздравлениями по телефону

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в котором обсудили важные вопросы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В первую очередь, главы государств поздравили друг друга с Новым годом.

«Были обсуждены такие вопросы, как практическое взаимодействие по топливно-энергетическому комплексу и высокий уровень российско-казахстанских отношений», — говорится в сообщении.

Было условлено о продолжении координации по линии правительств и профильных структур двух стран.

Также Токаев поблагодарил Путина за теплый прием в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26–27 декабря 2022 года.

Напомним, в ноябре российский лидер Владимир Путин обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым создание «тройственного газового союза» совместно с Узбекистаном с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как недавняя встреча двух президентов несла особенное значение.