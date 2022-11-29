Путин и Токаев намерены создать «тройственный газовый союз» с Узбекистаном

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Недавняя встреча двух президентов несла особенное значение.

Путин и Токаев намерены создать «тройственный газовый союз» с Узбекистаном

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Российский лидер Владимир Путин обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым создание «тройственного газового союза» совместно с Узбекистаном. Об этом президенты говорили на минувшей встрече в Кремле, которая состоялась 28 ноября.

«В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании „тройственного газового союза“ в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», — заявил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай в соцсетях.

По его словам, что лидеры Казахстана и России уверены в необходимости проведения обстоятельных переговоров с участием экспертов трех государств для поиска подходящего решения этого вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

К слову, Токаев и Путин в этом году встретились не впервые, но лидер Казахстана на встрече с главой России отметил, что этот визит носит особый характер. Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошла встреча президентов.

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