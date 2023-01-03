В Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 62

Горожане возложили цветы к Вечному огню на площади Славы.

Фото, видео: Дзень Альберт / ТАСС; 5-tv.ru

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Траурный митинг в память о погибших в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР) российских военных прошел в Самаре.

Жители города собрались на площади Славы, где после церковной службы почтили память бойцов минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Траурные мероприятия в память о погибших в результате обстрела в Макеевке прошли также в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.

Накануне Минобороны РФ сообщило о гибели 63 российских военных в результате удара четырех ракет по пункту временной дислокации в районе Макеевки в ДНР.

По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, противники нанес удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS с фугасной головной частью. Два из них были сбиты российскими средствами ПВО.

В Минобороны пообещали, что родным и близким погибших российских солдат будет оказана все необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили около 70 иностранных наемников киевского режима в районе населенных пунктов Марково и Краматорск в ДНР.

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