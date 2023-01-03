Ежегодная традиция: Волочкова снова улетела на Мальдивы, и снова не одна

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 20

Анастасия Волочкова сообщила о традиционной поездке на Мальдивы

Ежегодная традиция: Волочкова снова улетела на Мальдивы, и снова не одна

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Экс-прима Большого театра планировала сыграть пышную свадьбу в Великом Устюге или другом зимнем городе, но внезапно отправилась на райский остров.

Анастасия Волочкова вновь подогрела интерес поклонников к своей личной жизни. 3 января балерина сообщила, что готовится к вылету на Мальдивы, не уточнив, берет ли с собой своего нового возлюбленного — кондитера Дмитрия.

Поездки на райский остров уже стали традицией для Анастасии Волочковой, пишет dni.ru. Ежегодно она летает на отдых вместе с новым мужчиной или же заводит новые отношения там.

Однако нынешняя поездка всполошила подписчиков дивы. Еще недавно она объявила, что готовится к свадьбе с возлюбленным Дмитрием, которого назвала своим «Дедом Морозом». Торжество должно состояться в конце января.

Теперь поклонники переживают, что свадьба может сорваться: не известно, поехал ли кондитер вместе с балериной. Анастасия Волочкова пока что никак не отреагировала на многочисленные вопросы подписчиков по этому поводу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 46-летняя Анастасия Волочкова так и не рискнула познакомить свою дочь с будущим мужем.

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