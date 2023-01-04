Как распознать токсичных людей и избавиться от них

В жизни каждого человека встречаются люди, с которыми некомфортно общаться или даже находиться в одной комнате. Как распознать шесть типов токсичных собеседников, рассказал Сибкрай.ru.

Люди, заставляющие вас чувствовать себя некомфортно

Эти представители токсичных людей излучают негативную энергию. Вычислить их достаточно просто: они постоянно жалуются на обстоятельства или сообщают плохие новости. Чтобы сохранить спокойствие и позитивный настрой, лучше ограничить себя от любых контактов с такими собеседниками.

Люди, причинившие боль вашим близким

Большинство людей заботится не только о себе, но и о близких. Если вы чувствуете, что кто-то задел вашего родственника, друга или другого дорогого человека, то лучше прекратить общение с обидчиком.

Люди, которые изменились

Каждому человеку свойственно меняться. По мнению ученых, это естественный процесс. Однако, если ваш знакомый изменился в худшую сторону, то следует вычеркнуть его из своей жизни.

Люди с полярными мнениями

Говорят, что противоположности притягиваются. Иногда общение с человеком, имеющим совершенно противоположное мнение, может быть действительно интересным, но зачастую такой контакт перерастает в серьезный скандал. Если в вашем окружении есть люди, которые не умеют принимать иную точку зрения, то следует задуматься, нужен ли вам такой человек.

Люди, которые застаиваются

Еще один тип токсичных людей, общение с которыми может затянуть вас на дно. Они топчутся на месте и не стремятся к развитию. Если вы чувствуете, что общение с ними тормозит вас, то лучше обрывать с ними контакты.

Люди, появляющиеся, когда им что-то нужно

Не стоит терпеть тех, кто общается с вами исключительно ради собственной выгоды. Часто такие люди обращаются к вам только тогда, когда им что-то нужно. В таких отношениях вы больше даете, чем получаете, и можете чувствовать упадок сил. Чтобы не тратить энергию впустую, переключитесь на тех, кому небезразлична ваша жизнь.

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