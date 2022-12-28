Звезды жалуются в интернете вообще на все: опасность сэдфишинга

Излишняя эмоциональность и оголение чувств в блогах может серьезно навредить психике.

В соцсетях набирает популярность новый тренд. Многие пользователи не стесняясь рассказывают о своих проблемах и плачут перед подписчиками. Чем опасно такое поведение, объяснил бизнес-психолог и клинический психолог Станислав Самбурский.

В беседе с Газета.ру специалист отметил, что зачастую подобные откровения публикуются исключительно ради сочувствия. В психологии этот феномен называется сэдфишинг. По словам Станислава Самбурского, в основном на чувствах играют селебрити. Душераздирающие посты о несчастьях и переживаниях привлекают гораздо больше новых подписчиков, чем рассказы о хорошем.

Однако в последнее время к сэдфишингу прибегает все больше обычных пользователей. Но вместо слов поддержки они получают негатив, который только усугубляет упадническое настроение. Особенно это опасно для детей и подростков, чья психика еще недостаточно стабильна. Также у юных пользователей, которые активно делятся своими переживаниями, есть риск нарваться на грумеров.

«Зачастую ими становятся взрослые люди, которые начинают общаться с детьми и подростками под видом ровесников, «разделяющих их проблемы». Войдя в доверие, грумер прибегает к шантажу и угрозам, часто интимного характера. Поэтому родителям тинейджеров особенно важно регулярно проверять активность ребенка в интернет-пространстве и обязательно обучить правилам безопасного поиска в интернет», – подчеркнул психолог.

По словам Самбурского, к сэдфишингу чаще всего склонны люди с тревожным типом привязанности, которым необходима помощь психолога. Так они пытаются привлечь к себе больше внимания, чтобы завести новые социальные связи.

«Это является фактором, который говорит о необходимости обратиться за психологической помощью. Когда к сэдфишингу прибегает подросток, то это яркий критерий того, что получить поддержку другим способом у него не получилось», – подытожил эксперт.

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