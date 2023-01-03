Виторган и Нинидзе поставили точку в вопросе об их расставании

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 337

Актеры Виторган и Нинидзе подтвердили, что продолжают быть вместе

Виторган и Нинидзе поставили точку в вопросе об их расставании

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Слухи о расставании звездной пары обсуждаются не первый месяц.

Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе наконец ответили на вопрос о своем расставании, который в последнее время мучает их поклонников. Об этом пишет dni.ru.

Издание сообщает, что на днях в сети появилась видеозапись, которая подтверждает, что Новый год артисты провели вместе. Компанию им составил Шура из группы Би-2, с которым, судя по кадрам, Нинидзе в праздничный вечер исполняла песни.

В ноябре Виторган набросился с ругательствами на журналистов, которые сообщают в своих материалах о его эмиграции в Израиль и разрыве с возлюбленной Нино Нинидзе. В личном блоге артист опубликовал заголовки СМИ и прокомментировал каждую из версий о его личной жизни. По словам знаменитости, он не живет на «святой земле» и не горюет о разлуке с избранницей.

В свою очередь Нинидзе неохотно комментирует подозрения. По ее словам, она предпочитает не афишировать нюансы личной жизни. В то же время она подчеркивает, что ее роману с Виторганом ничто не угрожает.

Между тем слухи о расставании звездной пары обсуждаются не первый месяц. Артисты по отдельности появляются на светских мероприятиях, а одну из премьер Нинидзе и вовсе покинула не с бойфрендом, а с бывшим мужем Кириллом Плетневым.

Напомним, Виторган стал встречаться с Нинидзе вскоре после развода с Ксенией Собчак. Расставание актера и телеведущей было громким. Артист даже подрался с тогда еще будущим мужем журналистки режиссером Константином Богомоловым.

Ранее 5-tv.ru раскрыл причину частых прилетов Максима Виторгана из Израиля в Россию.

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