В России планируют создать «хранилище Судного дня»: что это

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 37

В России планируют создать «хранилище Судного дня»

В России планируют создать «хранилище Судного дня»: что это

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

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На фоне нынешней ситуации в мире страну лишили доступа в международное хранилище.

В России разрабатывают проект создания хранилища семян растений в Якутии. Объект хотят создать на случай чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рабочие материалы Совета Федерации.

В документе говорится, что проект нужен для обеспечения продовольственной и экологической безопасности России. Хранилище будет располагаться в толще многолетнемерзлых пород.

«Актуальность проекта существенно повысилась в текущей международной военно-политической ситуации, включая тот факт, что Российская Федерация в 2022 году лишена доступа в мировое хранилище семян растений на Шпицбергене в Норвегии», — написано в документе.

К слову, на Шпицбергене в хранилище достигают отрицательной температуры искусственно, а в последние годы такой метод испытывает трудности из-за потепления климата. В российском же хранилище планируют использовать только природный холод.

В Якутии уже есть опыт длительного хранения семян — там действует криохранилище, в котором находятся 13 тысяч видов семян бобовых, злаковых, дикоросов, сельскохозяйственных и древесных растений. Семена поместили туда в 1977–1979 годах.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские исследователи на архипелаге Шпицберген работают в ужесточенных условиях.

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