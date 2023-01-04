Путин поучаствовал в церемонии выхода на службу фрегата «Адмирал Горшков»

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 82

Фрегат-носитель гиперзвуковых «Цирконов» отправится в поход по нескольким океанам

Фото, видео: Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 4 января.

Фрегат «Адмирал Горшков» вооружен гиперзвуковыми ракетами «Циркон». 4 января 2022 года состоялась церемония его отправки на службу. Президент России Владимир Путин поучаствовал в ней в режиме видеоконференции.

Теперь фрегат с гиперзвуковыми «Цирконами» отправится в дальний поход по двум океанам — Атлантическому и Индийскому, а также по Средиземному морю. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое новейшее российское вооружение было представлено на международном форуме «Армия-2022». В экспозицию попали ракетные комплексы, системы ПВО, стрелковое оружие, беспилотники и автоматизированные комплексы.

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