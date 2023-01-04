«Я хотела»: почему Королева была готова простить Николаеву измену

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 59

Королева была готова простить Николаеву измену из-за своих целей

«Я хотела»: почему Королева была готова простить Николаеву измену

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

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Артистка болезненно перенесла расставание и даже обращалась к астрологу за помощью.

Наташа Королева и Игорь Николаев были в браке десять лет, пока не развелись в 2001 году. Они были одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.

Спустя много лет Наташа Королева рассказала подробности развода с первым мужем. Она призналась, что Николаев изменил ей.

«Предательство уже состоялось, но решение принимал он. Его попутала нелегкая. Это был самый трудный год в моей жизни, очень непростой, но я благодарна за этот год. Он сделал меня сильнее и снял с меня розовые очки», — рассказала певица в программе «Сегодня вечером» на федеральном канале в 2016 году.

Королева не стала скрывать, что в один момент готова была простить первого мужа и сохранить с ним отношения, но ее отговорили. В отчаянии женщина обратилась к астрологу, который и сказал ей, что у них с Николаевым нет совместного будущего.

«Я хотела все сохранить, а мне сделали прогноз, что уже ничего не возможно. И очень много того, что мне рассказали, в будущем случилось», — сказала певица.

Николаев и его нынешняя супруга Юлия Проскурякова счастливы уже 12 лет в браке, Наташа Королева и Тарзан — более 20, у обоих есть дети от последних отношений. Между собой артисты почти не общаются, но не испытывают неприязни друг к другу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как встретились Наташа Королева и Игорь Николаев.

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