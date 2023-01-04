Быстрее, чем в США: эксперт объяснил быстрое патентование разработок в РФ

Средний срок рассмотрения заявки на изобретение в нашей стране составляет всего четыре месяца.

В России дело с патентами на новые разработки обстоят гораздо лучше, чем за границей. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал руководитель патентной практики компании «Городисский и Партнеры» Юрий Кузнецов.

По его словам, цифровизация административных процедур позволила Роспатенту проводить операции оперативное.

«Когда нужна серьезная экспертиза заявки, она идет дольше. Но там, где можно ускорить экспертизу без ущерба для качества и интересов третьих лиц, Роспатент так и делает», — заявил эксперт.

Известно, что сейчас около 70% заявок на патента поступает в электронной форме. Средний срок рассмотрения заявки — около четырех месяцев, что уже на 80% больше, чем в США, Европе или Японии.

В РФ в среднем в год подается не более 40 тысяч заявок на патенты в то время, как, например, в Китае этот показатель достигает более одного миллиона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские ученые придумали снаряд для ловли беспилотников режущей сетью. Снаряд состоит из корпуса с набором метательных блоков со взрывчаткой и поражающими грузами, соединенными гибкими связующими элементами.