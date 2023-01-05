«Я сразу сказала папе»: четырехлетняя девочка о том, как спасла инвалидов от пожара

Малышка была рада, наконец, повстречать Деда Мороза и рассказать свою историю.

У маленькой девочки Вари, которая спасла людей от пожара в Курганской области, праздники продолжаются. У малышки в гостях побывала съемочная команда 5-tv.ru и Дед Мороз, которого она так ждала в новогоднюю ночь.

Варя получила подарочки и рассказала о том, как спасла женщин.

«Я сказала папе, как увидела пожар!» — сказала девочка.

Местные жители рассказали, что безмерно благодарны маленькой Варе. Одна из женщин призналась, что не ожидала такого.

«Всегда бегает тут с другими детишками. Даже не ожидаешь такого. А тут… спасла людей. Такая молодец!» — рассказала соседка.

Те, кого спасла Варечка, тоже признались, что до сих пор пребывают в шоке от произошедшего. В тот вечер они уже спали и если бы не внимательность ребенка, могли бы так никогда и не проснуться.

В канун Нового года в селе Байдары загорелся пристрой к дому. Вся семья, проживающая в доме, уже уснула. Однако по счастливому стечению обстоятельств в доме напротив одна маленькая девочка по имени Вера высматривала в окошко Деда Мороза. Но вместо него она увидела огонь, о чем сразу сообщила папе.

Отец внимательной девочки тут же вызвал пожарных и разбудил соседей. Огонь был остановлен вовремя, а мама и дочь, которых спасла маленькая Вера, буквально отметили второй день рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как четырехлетняя девочка спасла от пожара двух инвалидов.