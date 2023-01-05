Тайна раскрыта: о чем всю жизнь лгала принцесса Диана и при чем тут Чарльз

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 6 700

Королевский биограф раскрыл подробности знакомства принцессы Дианы с будущим мужем

Тайна раскрыта: о чем всю жизнь лгала принцесса Диана и при чем тут Чарльз

Фото: www.globallookpress.com / CNP/ AdMedia

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Неповторимая, обаятельная и привлекательная леди была несчастна долгие годы. Но почему?

В многочисленных интервью принцесса Диана рассказывала, что не собиралась выходить замуж за Чарльза, поскольку он очень нравился ее сестре. Однако биограф королевской семьи Говард Ходжсон пролил свет на обстоятельства знакомства пары, и все оказалось не так просто.

Еще при жизни принцесса Уэльская признавалась, что не рассчитывала заводить отношения с наследником британской королевской семьи. По словам Дианы, ее сестра испытывала чувства к Чарльзу, и ей не хотелось лезть в их историю.

Однако королевский биограф Говард Ходжсон, написавший книгу «Чарльз: человек, который станет королем», утверждает обратное. По его словам, в то время Чарльз был самым завидным женихом. Диана, как и все девушки, пыталась обратить его внимание на себя.

«Осенью принц Чарльз принял приглашение остаться на уикэнд в Элторпе (поместье семьи Спенсер), и Диана сделала все, чтобы быть дома в эти выходные», — цитирует биографа Teleprogramma.pro.

По словам биографа, Диана никому не рассказывала о своих истинных намерениях, кроме своего супруга принца Чарльза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об эпизоде из автобиографии принца Гарри. Член королевской семьи признался, кто надоумил его появиться в обществе в мундире нацистского офицера.

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