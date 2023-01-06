«Валите уже из России!»: Альбину Джанабаеву проклинают за поступок Меладзе

На одном из корпоративов супруг певицы открыто поддержал Украину, после чего никакие оправдания про жизнь «вне политики» не остановили волну хейта.

Певицу Альбину Джанабаеву травят в сети за высказывания супруга Валерия Меладзе. Скандал, разгоревшийся после его высказывания на одном из корпоративов, отразился на всей семье — лозунга в поддержку Украины россияне артисту не простили. Заодно набросились они и на жену музыканта, которая по-прежнему принципиально не комментирует политическую ситуацию.

Джанабаева месяцами не обновляет личный блог новыми постами, но хейтеры нашли способ высказать свое к ней отношение. Они начали оставлять сообщения под старыми публикациями. В них фолловеры не стесняются в выражениях, требуя ответа на поступок мужа. Многие считают, что раз один из супругов позволяет себе националистические лозунги, второй заведомо его поддерживает.

«На фронт эту парочку. Вместе с братом-масоном чертовым»;

«Являясь русской по маме, а значит, безусловно ментально россиянкой, быть женой человека, который на автомате произносит нацистско-бендеровский лозунг? Который произносили, убивая десятки тысяч русских, поляков и украинцев… Неужели права народная пословица „Муж и жена — одна сатана“?»

«Валите из страны со своим мужем, такие как вы здесь не нужны»;

«И вашим, и нашим — и споем, и спляшем»;

«Меладзе — вон из России, к Бандере! На выход!» — пишут комментаторы.

Нашлись и те, кто встал на защиту Джанабаевой и посоветовал ей не обращать внимания на ненависть посторонних людей, что понятия не имеют о ее жизненной позиции. Звезда, впрочем, по-прежнему предпочитает молчать о происходящем и не раздражать толпу. Поклонники отметили, что Меладзе оказался в непростой ситуации не по своей вине, что он был спровоцирован зрителем.

Во время корпоратива в ОАЭ певец вместе с одним из зрителей озвучил националистский лозунг в поддержку Украины. Поступок артиста попал на видео. Автор ролика попросил артиста передать привет его супруге и после произнес «Слава Украине». Музыкант продолжил лозунг словами «Героям Слава». После добавил, что остается «вне политики». В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал случившееся банальной «подставой».

Спустя время Меладзе ответил на негодование публики в связи с инцидентом. Он сказал, что уже десять месяцев горюет из-за военных действий, в которых участвуют любимые им народы и гибнут люди. Исполнитель подчеркнул, что никого не хочет ненавидеть и никому не пытается угодить — он мечтает лишь о прекращении вражды и мире. И ради этого «готов отдать все силы».

Ранее, писал 5-tv.ru, в Совфеде предложили лишить российского гражданства Валерия Меладзе.