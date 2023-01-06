«Валите уже из России!»: Альбину Джанабаеву проклинают за поступок Меладзе

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 394

Певицу Джанабаеву травят в сети из-за скандала с поддержавшим Украину мужем Меладзе

«Валите уже из России!»: Альбину Джанабаеву проклинают за поступок Меладзе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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На одном из корпоративов супруг певицы открыто поддержал Украину, после чего никакие оправдания про жизнь «вне политики» не остановили волну хейта.

Певицу Альбину Джанабаеву травят в сети за высказывания супруга Валерия Меладзе. Скандал, разгоревшийся после его высказывания на одном из корпоративов, отразился на всей семье — лозунга в поддержку Украины россияне артисту не простили. Заодно набросились они и на жену музыканта, которая по-прежнему принципиально не комментирует политическую ситуацию.

Джанабаева месяцами не обновляет личный блог новыми постами, но хейтеры нашли способ высказать свое к ней отношение. Они начали оставлять сообщения под старыми публикациями. В них фолловеры не стесняются в выражениях, требуя ответа на поступок мужа. Многие считают, что раз один из супругов позволяет себе националистические лозунги, второй заведомо его поддерживает.

«На фронт эту парочку. Вместе с братом-масоном чертовым»;

«Являясь русской по маме, а значит, безусловно ментально россиянкой, быть женой человека, который на автомате произносит нацистско-бендеровский лозунг? Который произносили, убивая десятки тысяч русских, поляков и украинцев… Неужели права народная пословица „Муж и жена — одна сатана“?»

«Валите из страны со своим мужем, такие как вы здесь не нужны»;

«И вашим, и нашим — и споем, и спляшем»;

«Меладзе — вон из России, к Бандере! На выход!» — пишут комментаторы.

Нашлись и те, кто встал на защиту Джанабаевой и посоветовал ей не обращать внимания на ненависть посторонних людей, что понятия не имеют о ее жизненной позиции. Звезда, впрочем, по-прежнему предпочитает молчать о происходящем и не раздражать толпу. Поклонники отметили, что Меладзе оказался в непростой ситуации не по своей вине, что он был спровоцирован зрителем.

Во время корпоратива в ОАЭ певец вместе с одним из зрителей озвучил националистский лозунг в поддержку Украины. Поступок артиста попал на видео. Автор ролика попросил артиста передать привет его супруге и после произнес «Слава Украине». Музыкант продолжил лозунг словами «Героям Слава». После добавил, что остается «вне политики». В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал случившееся банальной «подставой».

Спустя время Меладзе ответил на негодование публики в связи с инцидентом. Он сказал, что уже десять месяцев горюет из-за военных действий, в которых участвуют любимые им народы и гибнут люди. Исполнитель подчеркнул, что никого не хочет ненавидеть и никому не пытается угодить — он мечтает лишь о прекращении вражды и мире. И ради этого «готов отдать все силы».

Ранее, писал 5-tv.ru, в Совфеде предложили лишить российского гражданства Валерия Меладзе.

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