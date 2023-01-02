«Это подстава»: Пригожин ответил на националистскую выходку Меладзе

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 3 031

Продюсер Иосиф Пригожин не стал комментировать поступок Валерия Меладзе на дубайской вечеринке

«Это подстава»: Пригожин ответил на националистскую выходку Меладзе

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Певец оказался в центре скандала из-за лозунга в поддержку украинских националистов.

Во время корпоратива в ОАЭ певец Валерий Меладзе вместе с одним из зрителей озвучил националистский лозунг в поддержку Украины. Поступок артиста попал на видео, которое растиражировали в Telegram-каналах.

Автор ролика попросил Валерия Меладзе поприветствовать свою супругу и после произнес «Слава Украине». В итоге певец продолжил лозунг словами «Героям Слава».

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не стал комментировать случившееся.

«Это подстава», — заявил Пригожин.

Также ситуацию никак не комментировал сам Валерий Меладзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу же после своего высказывания о поддержке украинской армии, артист попытался оправдаться, заявив, что остается «вне политики».

Специальная военная операция по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых объектов в ЛНР и ДНР. Также Киев отбросил попытки урегулировать конфликт мирным путем. Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Однако США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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