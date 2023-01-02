В Совфеде предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства

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Иван Обухов
Иван Обухов 156

Сенатор Афанасьева призвала лишить певца Меладзе российского гражданства

В Совфеде предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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С инициативой выступила сенатор Елена Афанасьева.

У российского исполнителя Валерия Меладзе нужно отобрать паспорт Российской Федерации, заявила член Совета Федерации Елена Афанасьева.

«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала сенатор в своём Telegram-канале.

Ранее руководитель партии «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой лишить Меладзе всех имеющихся у него званий.

Причиной для таких заявлений стало то, что на проходившей за границей вечеринке Валерий Меладзе поддержал украинский националистический лозунг, озвучив его вслух.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали Иосиф Пригожин и Павел Рудченко.

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