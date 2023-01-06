Семья, любовь и боль: что ждет знаки зодиака в Волчье полнолуние 7 января

Не всегда наши поступки определяют последствия в будущем. Иногда лунный свет может сказать больше, чем простая интуиция.

В ночь с 6 по 7 января состоится важное полнолуние на оси кардинальных знаков — Козерог и Рак. Известно, что время астрономического события ожидается в 02:08 по московскому времени. Как сообщила астролог Ксения Шахова в беседе 5-tv, ru, светила в эту ночь имеют мощную поддержку от двух гигантов Урана и Нептуна, которые в гармоничном аспекте усиливают лучшие проявления двух женских знаков.

По ее словам, Козерог, где находится Солнце, и Рак, где расположена Луна, отличаются глубиной, внимательностью, уступчивостью и покладистым нравом. Все это будет реализовано в природе человека, поэтому данное полнолуние активирует вопросы преемственности поколений, помогает укрепить связь с семьей, корнями и уделить должное внимание старшему поколению. Что же ждет каждого представителя всех знаков зодиака в такое время?

Овен

Для этого знака ждет момент полного погружения в работу и осознания своей роли в иерархической структуре. Именно сейчас стоит поблагодарить родителей и старших за опыт, который вы получили.

Телец

Представители земного знака смогут погрузиться в важные мысли о смысле жизни. Это время активизации контактов с дальними родственниками, поездок и чтения мудрых книг. Кто-то посетит святое место, которое поможет укрепить веру.

Близнецы

У них получится найти баланс в финансовом вопросе, несмотря на то, что именно эта сфера сейчас нуждается в укреплении. Все внимание направлено на бизнес и наследство — там им улыбнется удача.

Рак

Для Раков полнолуние — важное время, которое всегда глубинно затрагивает чувства. Сейчас все крутится вокруг партнерства и регулирования личных отношений. Чтобы усилить контакт, стоит попросить близкого человека преподнести им подарок, либо первыми проявить заботу к любимым.

Лев

Представители огненного знака в это полнолуние должны позаботиться о собственном здоровье и учитывать погодные условия при отправлении в путь. Если в выходные они переели, следует заняться очищением организма и принять меры для профилактики в области желудочно-кишечного тракта.

Дева

Этот знак сможет насладиться рождественской сказкой и организовать себе яркий, веселый досуг в кругу любимых людей. Полнолуние показывает важность контакта с детьми, как бы далеко от Дев они не находились.

Весы

Сейчас наступает день затишья и период углубления в личное: дом, быт и удовольствия загородной жизни. Полнолуние подходит для зимней прогулки в лесу или в парке, а также осмысления отношений между ними и другими членами семьи.

Скорпион

Они обратят свой взор на близких, а также интересные разговоры и дела. Это удачное время для освежающей поездки, приобретения обучающего курса или похода в гости. Если придут к ним — нужно быть дружелюбными, гости будут общительные и радушные.

Стрелец

Стрельцы укрепят свои навыки в важной для них области, а также смогут выразить себя максимально естественно и талантливо — что привлечет внимание, подписчиков и новую аудиторию. Это полнолуние — про их усердие и ресурсы.

Козерог

Для этого знака пришло время встреч и самовыражения. Солнце двигается по их знаку целый месяц, это помогает почувствовать некую уверенность, самодостаточность, благодарность от других. В полнолуние стоит беречь опорно-двигательную систему, пальцы рук и позвоночник.

Водолей

Водолеи в это полнолуние активизируют подсознательные механизмы, которые помогут достичь желаемого. Именно сейчас полезно фокусироваться на долгожданном и загадывать желания. Если получится — сходить в спа, посетить баню, бассейн, массаж. Перед рабочей неделей стоит хорошенько расслабиться.

Рыбы

Они получат сюрприз от друзей или единомышленников, а также неожиданно для себя приблизят реализацию большой цели. В период этого полнолуния стоит обратить внимание на окружение и ту группу, частью которой являются Рыбы. Потому что они — тоже их сила и опора.

Ранее 5-tv.ru сообщал чего боятся разные знаки зодиака.