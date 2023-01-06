Директор Гамалеи Гинцбург назвал главные симптомы гриппа B

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 150

Микробиолог Гинцбург назвал хрипоту и изменение голоса характерными симптомами гриппа B

Директор Гамалеи Гинцбург назвал главные симптомы гриппа B

Фото: www.globallookpress.com / Reporters

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Заболевание начинается с носоглотки, а потом распространяется дальше. Правда, не во всех случаях одинаково.

Хрипота в голосе является главным отличием гриппа категории B от категории A. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. В остальном симптомы инфекции не сильно отличаются друг от друга.

«Грипп В можно сразу отличить от гриппа А: он бьет по голосовым связкам, и человек сразу начинает хрипеть, сопеть, и голос у него очень сильно меняется, садится», — приводит его слова издание ТАСС.

Он отметил, что у пациентов начинается воспаление в носоглотке, появляется насморк, а далее вирус опускается в бронхи и легкие. Если не лечить заболевание, то начинается бактериальная инфекция. Она перерастает в бронхит или воспаление легких, может перейти в дыхательную недостаточность.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков заявил, что если при гриппе затрагивается центральная нервная система, то пациент может умереть. По его словам, это последний орган, который поражает грипп. Нужно иметь очень тяжелую инфекцию, чтобы вирус дошел до него.

Недавно 5-tv.ru публиковал сроки окончания эпидемии гриппа в России.

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