Чем удивить гостей? ТОП-5 блюд, которые украсят рождественский стол

Сочельник на носу, а идей для праздничного застолья все еще нет? Самое время изучить материал, в котором собраны традиционные рождественские угощения.

Рождество — добрый и светлый праздник, который собирает за столом друзей и близких, а обилие угощений — главный символ торжества. Сайт Woman.ru перечислил лучшие решения для вашего застолья, которые не оставят гостей равнодушными.

Гусь с яблоками

Традиция приготовления рождественского гуся уходит корнями на пять столетий назад. Согласно легенде, в 1558 году королева Елизавета I ужинала жареным гусем, когда ее армия разбила армаду Филиппа II. Выпало это событие на день сочельника, а гусь с тех пор стал обязательным атрибутом праздничного стола.

Ингредиенты:

Гусь — 3,5 кг;

Яблоко — 1 кг;

Мед — 6 чайных ложек;

Для маринада:

Горчица — 180 г;

Мед — 1 чайная ложка;

Соль морская — 0,5 чайной ложки;

Способ приготовления:

За сутки до маринования разморозьте гуся, поместив его в холодильник в глубокой чаше. После разморозки промойте и обсушите его. С помощью пинцета удалите остатки перьев, срежьте гузку и шею.

Для приготовления маринада смешайте горчицу с медом, солью и специями по вкусу. Смажьте получившейся смесью гуся внутри и снаружи. Поместите тушку в любую емкость, оберните пищевой пленкой и отправьте мариноваться в холодильник на четыре-12 часов.

Достаньте птицу из холодильника и дайте ей согреться. Промойте яблоки, часть разрежьте на четвертинки, удалив сердцевину и плотно нафаршируйте птицу. Скрепите края гуся зубочистками.

Глубокую емкость смажьте тонким слоем растительного масла и выложите гуся на спинку. Поставьте в предварительно разогретую до 210 градусов духовку и убавьте температуру до 180.

Как только гусь начнет покрываться румяной корочкой, накройте его фольгой и держите в духовке четыре часа, каждый час доставая и проливая выделившимся жиром.

Срежьте верхушки со второй части яблок, в каждый фрукт налейте чайную ложку меда и закройте крышкой. На третьем часу запекания поместите яблоки рядом с гусем, накройте фольгой и держите до готовности.

До подачи на стол запеченного гуся следует держать в фольге.

Гранатовый браслет

Салат гранатовый браслет стал настолько популярен, что в скором времени может сместить с праздничных столов селедку под шубой. Блюдо готовится быстро и просто, а эффектная подача привлекает внимание и разыгрывает аппетит. Самое время научиться готовить этот красивый и вкусный салат к празднику.

Ингредиенты:

Филе куриной грудки — 400 г;

Яйца — 4 шт;

Гранат — 1 шт;

Свекла — 400 г;

Картофель — 300 г;

Морковь — 300 г;

Красный лук — 1 шт;

Укроп — 1 пучок;

Чеснок — 2 зубчика;

Тимьян — 5 веточек;

Майонез — 250 г;

Лимонный сок;

Оливковое масло;

Соль и перец;

Способ приготовления:

Свеклу, морковь и картофель отварите в кипящей подсоленной воде до готовности. Остудите, очистите и натрите овощи на мелкой терке. Яйца сварите вкрутую, остудите, очистите и мелко нарежьте. Очищенный лук нарежьте мелкими кубиками и сбрызните лимонным соком. Нарежьте укроп и очистите гранат.

Куриное филе нарежьте мелким кубиком, ножом раздавите чеснок. Добавьте в разогретую сковороду оливковое масло и жарте чеснок около минуты до появления аромата. Добавьте куриные кусочки, тимьян и жарьте на сильном огне до готовности, постепенно перемешивая. После снимите с огня и дайте грудке остыть. От чеснока и веток тимьяна следует избавиться.

Подготовьте блюдо. Для этого в центр тарелки поставьте стакан, а после начните выкладывать слои салата вокруг него. Первым слоем выложите картофель, вторым — морковь, следом курица, лук и укроп. Затем идут слой из яиц и свеклы. Каждый слой, кроме картофельного, нужно смазать майонезом, добавить соль и перец по вкусу.

Салат нужно утрамбовать, накрыть пищевой пленкой и отправить настаиваться в холодильник на три часа. Затем аккуратно освободите стакан, покройте поверхность плотным слоем граната и снова оставьте в холодильнике на три часа.

Фаршированные шампиньоны

Фаршированные помидоры на столе уже давно стали любимцами гостей, однако шампиньоны смогут удивить даже самых требовательных критиков. Готовится закуска быстро, а подавать ее можно как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты:

Лук — 1 шт;

Растительное масло — 1-2 столовые ложки;

Шампиньоны — 12 шт;

Соль

Молотый черный перец

Вареное куриное филе — 100 г;

Твердый сыр — 100 г;

Майонез или сметана — 2 столовые ложки;

Способ приготовления:

Лук нарежьте мелким кубиком и поджарьте до золотистой корочки на растительном масле. Отделите шапочки грибов от ножек. Добавьте нарубленные ножки шампиньонов к луку и пассируйте периодически помешивая пять-семь минут. Добавьте соль и перец по вкусу.

Отварное куриное филе покрошите и натрите сыр. Добавьте жаренные с луком ножки, майонез или сметану и тщательно перемешайте. Шляпки грибов присыпьте зеленью и зафаршируйте полученной смесью и отправьте в духовку запекаться при температуре 180 градусов на 15-20 минут.

Слоеный салат с копченой курицей и клюквой

Не менее нарядный и праздничный салат для рождественского стола. Готовится всего за несколько минут, а со стола исчезает еще быстрее. Блюдо не так опасно для фигуры, как может показаться на первый взгляд из-за обилия майонеза, а яркие слои прекрасно украшают праздничный стол и поднимают настроение.

Ингредиенты:

Копченая курица — 300 г;

Картофель — 300 г;

Морковь — 300 г;

Сыр твердый — 150 г;

Яйца — 3 шт;

Клюква — 100 г;

Орехи грецкие — 50 г;

Майонез — 200 г;

Соль — по вкусу;

Способ приготовления:

До готовности отварите картофель, морковь в подсоленной воде, затем достаньте и остудите. Отварите яйца вкрутую и остудите в холодной воде. Мелко нарежьте куриное филе, раздробите орехи, а сыр и яйца мелко натрите. К яичной массе добавьте две столовые ложки майонеза, посолите и перемешайте. Овощи нарежьте мелкими кубиками.

На плоскую тарелку поставьте кольцо для сервировки, выложите первым слоем картофель, утрамбуйте и посолите его, сверху поместите курицу, смазав ее майонезом. Следом выложите орехи, твердый сыр и морковь, смажьте ее майонезом. На морковь выложите яично-майонезную массу, а заключительным слоем — клюкву. Снимите кольцо и подавайте не стол.

Мандариновая шарлотка

Самый главный десерт рождественского торжества — мандариновая шарлотка. Пряный аромат и воздушная консистенция не оставит равнодушным ни одно гостя, а необычное прочтение привычной шарлотки надолго останется в памяти, закрепив ассоциацию за праздником.

Ингредиенты:

Сливочное масло — 200 г;

Сахар — 1 стакан;

Яйца — 2 шт;

Ванильный сахар — 1 пакетик;

Нежирная сметана — 1 стакан;

Просеянная мука — 1 стакан;

Разрыхлитель — 1 пакет;

Мандарины — 4 шт;

Горький шоколад — 0,5 плитки;

Измельченные грецкие орехи — 3 столовые ложки;

Способ приготовления:

Сливочное масло растопите на водяной бане, добавьте сахар и взбейте миксером. В полученную массу постепенно добавляйте яйца, ванильный сахар, сметану, муку и разрыхлитель. Мандарины очистите от кожуры и разделите на дольки.

Мелко нарежьте шоколад и измельчите грецкие орехи. Это можно провернуть с помощью скалки или же поместив орехи в кофемолку. Все ингредиенты вмешайте в тесто.

На подготовленную форму для запекания (застеленную пергаментом и смазанную маслом) выложите замешанное тесто и поместите в разогретую до 180 градусов духовку. Спустя 45-60 минут проверьте готовность шарлотки спичкой или зубочисткой. Если тесто готово, «индикатор» должен быть сухим. Перед подачей порежьте шарлотку на кусочки.