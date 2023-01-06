Наташа Королева оставила Россию ради матери

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 390

Звезда рассказала о своем решении в социальных сетях.

Наташа Королева оставила Россию ради матери

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Звезда шоу-бизнеса Наташа Королева призналась, что покинула Россию. Певица опубликовала пост в социальных сетях, отметив, что сделала это по семейным причинам. Поклонники переживают: неужели концертов в необъятной больше не будет?

Как удалось выяснить позже, виной всему стал отъезд Людмилы Порывай — мамы Королевой — в США. В преддверии Рождества звезда не решилась оставить маму одну и направилась прямиком к ней в гости.

Наташа Королева воссоединилась с матерью. Фото: Instagram* / koroleva__star

«Невзирая ни на какие преграды, в этот день я всегда стараюсь быть в кругу семьи», — написала под одним из постов в соцсети Королева.

Как отмечает dni.ru, мама певицы, несмотря на праздничные дни, выглядит довольно уставшей. Людмила Порывай отказалась от ярких нарядов, хотя всегда их любила, и перестала делать слишком броский макияж.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ширвиндт стал жертвой мошенников.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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