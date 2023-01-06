Подарок от США: как ВСУ будут использовать ракеты Sea Sparrow?

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Иван Обухов
Иван Обухов 45

Военный эксперт Кнутов: ракеты Sea Sparrow предназначены для оснащения кораблей

Фото, видео: www.globallookpress.com / US Navy; 5-tv.ru

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Америка передаст Украине зенитные ракеты в рамках нового пакета военной помощи.

США впервые направит Украине ракеты Sea Sparrow в рамках нового пакета военной помощи. Для чего предназначены эти ракеты в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, этот комплекс можно запускать как с моря, так и с суши для перехвата самолетов и крылатых ракет. США очень давно используют Sea Sparrow.

«Старые ракеты, находятся на вооружении США уже давно. В первую очередь предназначаются для оснащения кораблей, для противовоздушной, противоракетной обороны морских сил США, кораблей различного класса. Причем, учитывая размеры ракеты, требуется достаточно серьезная пусковая установка и станция наведения ракет», — объяснил эксперт.

По его словам, на сегодняшний день эти ракеты доработаны американцами, и их можно запускать с пусковой установки ЗРК «Бук». Принципы наведения аналогичны.

«Принцип наведения ракет этой системы — это полуактивное самонаведение, когда локатор получает цели, цель получает сигнал, головка захватывает сигнал, и ракета по сигналу наводится на цель», — рассказал Юрий Кнутов.

Эксперт также отметил, что пока нет четких данных, где данные ракеты бы могли себя проявить, но этот комплекс достаточно эффективен.

Ранее 5-tv.ru писал, что США подстрекают Украину оружием.

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