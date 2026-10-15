Зеленский призвал Трампа сохранить нейтралитет после дизельной сделки с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа не переходить на сторону России и сохранить нейтралитет. Об этом он заявил в интервью английскому телеведущему Пирсу Моргану.

По словам Зеленского, Киев теряет важного партнера в лице Соединенных Штатов в связи с дизельным соглашением Трампа и России.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером США, в ходе которого они обсудили поставки нефтепродуктов. По словам Путина, Россия готова наращивать поставки нефти и нефтепродуктов на американский и мировой рынки.

Вице-премьера РФ Александр Новак заявил, что Москва начинает отменять запреты на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков. В октябре Россия планирует поставить на рынок 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре — 500 тысяч тонн, а в декабре — один миллион тонн. В перспективе ежемесячный объем поставок может достигнуть трех миллионов тонн.

Администрация США, в свою очередь, выведет поставки российского дизельного топлива на мировой рынок из-под американских санкций до 7 апреля 2027 года.

Также 5-tv.ru сообщал, что российское дизельное топливо начало поступать на мировые рынки.

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