Решетова едва не расплакалась, отдавая сына Тимати: «Буду сильно скучать»

Для модели разлука с сыном станет самой долгой с момента рождения Ратмира.

Анастасия Решетова едва не расплакалась, когда отправляла сына Ратмира в отпуск вместе с его отцом рэпером Тимати. Об этом сообщает портал 7Дней.ru со ссылкой на слова модели.

«Теперь папино время. Мы с сыночком очень хорошо и активно провели эти каникулы в Дубае. Все мое время было посвящено только ему. Провожала его в аэропорт чуть ли не со слезами на глазах. Буду сильно скучать, но прекрасно понимаю, что ему теперь надо побыть в мужской компании», — цитирует издание Анастасию Решетову.

Разлука Анастасии Решетовой с сыном Ратмиром станет самой долгой за все время. Фото: Instagram* / volkonskaya.reshetova

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати добавила, что эта ее разлука с сыном станет самой продолжительной за все время. Модель не увидит своего ребенка почти месяц. Она выразила надежду, что такой перерыв в общении не повредит ее отношениям с Ратмиром, ведь в последние несколько месяцев их связь сильно укрепилась.

Решетова и Тимати расстались в сентябре 2020 года. Каких-либо скандалов не последовало. О разрыве объявила Анастасия, назвав это решение обоюдным. Помимо трехлетнего сына Ратмира, рэпер также воспитывает восьмилетнюю дочь Алису от Алены Шишковой. Ни на одной из матерей своих детей Тимати не был женат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпера Тимати заметили спустившимся в метро. О том, как сильно все равны перед лицом стихии, напомнила непогода в России.

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