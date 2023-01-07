То туда, то сюда: как одна онкология перетекает в другую

Онколог предупредил, что смертоносные клетки могут распространяться по кровеносным сосудам.

Один вид онкологии может переходить в другой. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин. Специалист отметил, что организм при соблюдении правильного питания и здорового образа жизни способен выявлять раковые клетки самостоятельно. Также важны учет генетических особенностей и обследования необходимых органов, особенно, если по родственной линии были случаи определенных видов онкологических заболеваний.

По словам врача, человек может столкнуться с так называемой полинеоплазией, то есть с множественными злокачественными опухолями. Возникать они способны все сразу или с течением времени, поражая как парные органы, так и непарные. Роль здесь играет мутация клеток. Ослабленная иммунная система после борьбы с раком тоже может спровоцировать рецидив.

«К примеру, меланома — царица опухолей. Это опухоль пигментного характера на коже, как правило возникает у пациентов, которые очень много и неправильно загорают. Вот она может метастазировать в лимфоузлы. То есть здесь мы говорим об опухолевом поражении лимфоузлов», — сказал Мяснянкин.

Онколог предупредил, что смертоносные клетки порой распространяются по кровеносным сосудам. Ранее 5-tv.ru писал о том, по каким признакам можно распознать рак кишечника.