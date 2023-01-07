Путин поздравил россиян с Рождеством

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 29

Путин поздравил россиян с Рождеством и отметил созидательный вклад РПЦ

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Российский лидер отметил церковную роль в укреплении института семьи и воспитании молодого поколения.

С Рождеством поздравил россиян глава государства Владимир Путин. Поздравление размещено на сайте Кремля. Президент подчеркнул созидательный вклад Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий РФ в единение общества и сохранение исторической памяти. Путин также отметил церковную роль в укреплении института семьи и воспитании молодого поколения.

«Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость», — сказал российский лидер.

Он также обратил внимание на то, каким образом церковные организации поддерживают межнациональный и межрелигиозный мир и согласие в стране. Кроме того, они заботятся о нуждающихся и поддерживают российских военных, участвующих в спецоперации в Донбассе. В Рождество Путин присутствовал на службе в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой тайный знак Путин подал миру встречей Рождества в Кремле.

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