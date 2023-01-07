Петросян прокомментировал свое попадание в санкционный список Киева
Юморист остался очень холоден и лаконичен.
Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Президент Украины Владимир Зеленский ввел масштабные санкции против деятелей культуры. В список попали не только певцы и музыканты, но также телеведущие и журналисты. Примечательно, что ограничительные меры со стороны Киева были введены и против граждан России, и против граждан Украины.
В список из более сотни деятелей культуры попал и юморист Евгений Петросян. Он на подобное решение властей Украины отреагировал крайне холодно.
«Реакция нормальная», — коротко ответил Петросян корреспонденту Lenta.ru.
Столь же лаконичен оказался и российский саксофонист Игорь Бутман.
«Внесли и внесли. Пускай вносят. Я вроде давно в каких-то списках фигурировал», — заметил музыкант.
Указ о внесении российских артистов в санкционные списки означает, что их имущество на территории Украины, а также активы будут заморожены. Также деятелям культуры будет запрещен въезд в страну.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с 5-tv.ru объяснил, что показал отказ Зеленского от прекращения огня в Рождество.
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