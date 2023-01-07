Военный эксперт: Зеленский показал, «чем» является, отказавшись от перемирия

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 640

Военный обозреватель Литовкин: Зеленский — всего лишь инструмент в руках Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Отказ от прекращения огня в Рождество доказывает, что Бог не на стороне киевского режима.

Отказавшись от предложения России о перемирии в Рождество президент Украины Владимир Зеленский наглядно продемонстрировал свою политическую несамостоятельность и полную зависимость от западных «партнеров». Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Этим своим поступком он показал всему миру, чем он является на самом деле. Я не случайно сказал о Зеленском не „кто“, а „что“, так как он — просто инструмент политики Соединенных Штатов против России», — подчеркнул эксперт.

По словам Литовкина, Россия протянула главе Незалежной «оливковую ветвь мира», однако Зеленский, который постоянно говорит о готовности к диалогу и компромиссу, проявил свою «истинную сущность».

«Он еще раз показал, что не является самостоятельным, а Украина — это колония США, которая по их указке ведет войну с Россией и не жалеет своих людей ради Запада», — заявил Литовкин.

По его словам, отказ от перемирия в Рождество доказывает, что Бог не на стороне «бандеровского режима, потому что это режим антихристов, безбожников».

«Их ожидает только ад, потому что святое время, время Рождества Христова, предназначено для мира», — заключил эксперт.

Накануне Зеленский отверг российское предложение о перемирии, так как, по его словам, Россия использует перемирие как «передышку» перед новым наступлением. После этих слов лидера Незалежной украинские войска снова обстреляли города Донбасса.

Напомним, 5 января Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина объявило режим прекращения огня в зоне СВО. Он будет действовать 36 часов — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Решение о перемирии было принято после обращения Святейшего Патриарха Кирилла, который призвал дать возможность православным христианам по обе стороны линии огня посетить службы в Рождественский сочельник и Рождество Христово.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска соблюдают режим прекращения огня в зоне спецоперации.

Тема:
Спецоперация
7 янв
Перехитрить и уничтожить: уникальные кадры танковой дуэли в зоне СВО
7 янв
Как повлияет нарушение Зеленским рождественского перемирия на ход СВО
7 янв
Пристайко заявил о колоссальных потерях со стороны Украины: «Мы теряем людей всюду!»
7 янв
Военные РФ отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
7 янв
«Полная зачистка»: эксперт предрек будущее Зеленского по окончании перемирия
7 янв
Российские войска соблюдают режим прекращения огня в зоне спецоперации
7 янв
Одного из главарей украинских неонацистов уничтожили под Артемовском
7 янв
В Польше вынесли приговор Украине: «Уже проиграла, просто ей забыли об этом сказать»
7 янв
ВСУ получили приказ на отступление из Соледара в ДНР в ближайшее время
7 янв
Украинские войска выпустили ракеты по Макеевке в ДНР
-21° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 7 января для всех знаков зодиака

Последние новости

22:39
Пассажирский Boeing 737, летящий в Москву, подал сигнал тревоги
22:28
«Совести нет»: попавший под украинские санкции Пригожин ответил Зеленскому
22:10
В Стамбуле задержали готовивших теракт в новогоднюю ночь боевиков ИГ*
21:54
Петросян прокомментировал свое попадание в санкционный список Киева
21:45
Парадоксальная инсомния: что делать, если кажется, что не спится ночью?
21:32
Военный эксперт: Зеленский показал, «чем» является, отказавшись от перемирия

Сейчас читают

Захарова о решении Зеленского лишить гражданства 13 священников УПЦ: «Сатанизм как он есть»
«Упал мордой в унитаз!» — Гвоздикова рассказала о «пьяных» похождениях Депардье
«Дикий ребенок»: вспыли подробности первого сексуального опыта принца Гарри
Осталась одна накануне свадьбы: Волочкову уличили во вранье?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023