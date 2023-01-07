Усидеть на трех стульях не получилось: Анна Нетребко попала под санкции Украины

Осуждающим заявлениям Анны Нетребко на Украине не поверили.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 января утвердил обширный санкционный список, в который вошли деятели культуры из России и Украины, которые поддержали спецоперацию. Интересный факт, но среди известных музыкантов, исполнителей, артистов и журналистов оказались и неожиданные лица.

Среди таких — оперная певица Анна Нетребко, которая сначала отказывалась комментировать политику России и спецоперацию, но спустя какое-то время все же осудила СВО.

В одном из интервью она заявила, что готова «усидеть на этих двух стульях или даже на трех», если понадобится. Знаменитость заявила, что не поддерживает политику России и вообще уже 20 лет является гражданкой Австрии.

По всей видимости, такое высказывание певицу заставило сделать то обстоятельство, что ее карьера оказалась на грани срыва: концертные площадки не дают выступать за рубежом уроженцев России, пока те не осудят спецоперацию на Украине. Впрочем, подобные речи моментально закрыли Нетребко путь в Россию — все ее концерты в РФ были отменены.

Теперь оперная певица удостоилась санкций от Украины. Либо ее слова были недостаточно убедительны, либо Киев «запихнул» в санкционный список всех без разбора.

Ранее 5-tv.ru писал, почему назвавший россиян «долбоящерами» муж Нетребко певец Эйвазов отправился на заработки в Россию.