Не пропустить срок: когда и какие налоги нужно уплатить за 2025 год

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 20 0

Исключения сделали для жителей отдельных регионов Курской области.

Налоги за 2025 год — до какого числа нужно уплатить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В ФНС заявили, что налоги за 2025 год нужно уплатить до 1 декабря

Россиянам необходимо рассчитаться по ряду налоговых обязательств за 2025 год до 1 декабря. Об этом говорится в информации Федеральной налоговой службы (ФНС) России, которая оказалась в распоряжении ТАСС.

В ведомстве уточнили, что речь идет о земельном, транспортном и имущественном налогах. В указанный срок также следует погасить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В эту категорию входит, в частности, налог на доходы в виде процентов по банковским вкладам.

При этом для жителей отдельных территорий Курской области действуют особые условия: сроки уплаты налогов для них продлены — это закреплено в специальных постановлениях правительства РФ. Кроме того, ФНС приступила к рассылке налоговых уведомлений в конце сентября.

Ранее 5-tv.ru писал об увеличении туристического налога в стране за первые шесть месяцев этого года. За этот период объем поступлений составил около 5,2 миллиарда рублей, в то время как в 2025-м сумма сборов достигла 7,1 миллиарда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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