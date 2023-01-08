Американский политик Янг назвал отрицание нацизма на Украине ложью и самообманом
Увидеть реальную ситуацию в Незалежной можно даже из-за океана — перестать врать о нацистском режиме в стране призвал кандидат на пост губернатора штата Кентукки.
Фото: www.globallookpress.com / Str
Кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг объяснил отрицание нацизма на Украине либо прямой ложью, либо самообманом. Такое мнение он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023-го), врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое», — написал американский политик.
В конце декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что неонационалисты есть в любой стране. Однако если в России государство им противостоит, то на Украине с его помощью такие люди становятся национальными героями. По словам российского лидера, украинцы даже ходят с нацистскими свастиками, однако на Западе никто на это не смотрит.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран, а 50 высказались против. Любопытно, что среди них оказались в прошлом фашистская Италия и тогда же нацистская Германия.
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