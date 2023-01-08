Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации его отца Карла III

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 56

Секс, наркотики и убийство 25 человек. Неужели откровения наследника британского престола заставили королевскую семью отвернуться от него?

Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации его отца Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Король Чарльз полностью исключил принца Гарри из сценария своей майской коронации после публикации провокационной книги «Запасной». Младший сын монарха сможет посетить торжественную церемонию только в роли зрителя, если сам захочет этого. Об этом сообщает источник The Sunday Times.

Собеседник издания рассказал, что на мероприятии у принца Гарри не будет какой-либо официальной и важной роли. По замечанию источника, имя Запасного не фигурирует в сценариях к празднику и старший брат самостоятельно выполнит все обязательства.

«Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль», — объяснил источник.

Сообщается также, что король Чарльз и принц Уильям находятся в ярости после публикации порочащих их честь мемуаров Гарри. В своей биографии принц разоблачил много грязного белья королевского семейства. В том числе назвал Уильяма «заклятым врагом» и рассказал про грубые шутки отца.

«Уильям не будет мстить, он никогда этого не сделает, потому что он достойный и невероятно лояльный», — признался собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про драку принца Гарри с принцем Уильямом.

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