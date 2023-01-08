ВКС России за сутки сбили пять украинских самолетов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 602

Минобороны сообщило, что ВКС России за сутки сбили пять самолетов воздушных сил Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Popsuevich; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Военная авиация Незалежной потеряла два штурмовика, два истребителя и бомбардировщик.

Истребители ВКС России за прошедшие сутки сбили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) пять украинских самолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что возле Лозового в Харьковской области был сбит украинский Су-27, а в районе населенного пункта Изюм Харьковской области — Су-24.

«В районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25. В районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики (ДНР) сбит украинский самолет МиГ-29», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также он сообщил о прошедшей в зоне СВО операции возмездия, в ходе которой российские военные отомстили украинским боевикам за смерть 89 боевых товарищей в Макеевке, куда несколько дней назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами.

По словам Конашенкова, российские разведчики установили местонахождение двух пунктов временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске. После этого по объектам нанесли массированный ракетный удар, в результате которого были уничтожены более 600 украинских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны заявили о возвращении из украинского плена 50 российских военных, освобожденных в результате переговоров.

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