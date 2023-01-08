Операция возмездия: ВС РФ уничтожили 600 солдат ВСУ в ответ на удар по Макеевке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 811

Минобороны сообщило о проведении операции возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские войска стерли с лица земли два пункта временной дислокации украинских боевиков в Краматорске.

Российские военные отомстили украинским боевикам за смерть 89 боевых товарищей в Макеевке, куда несколько дней назад Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ракетами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой народной республики (ДНР) командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия», — заявил представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, за минувшие сутки российская разведка установила местонахождение двух пунктов временной дислокации военнослужащих ВСУ в Краматорске. В общей сложности в них находились более 1300 украинских боевиков.

После этого по пунктам дислокации нанесли массированный ракетный удар, в результате которого были уничтожены более 600 украинских военнослужащих.

О ракетном ударе по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке Донецкой народной республики стало известно 2 января. Удар был нанесен шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS, два из которых удалось сбить. В результате атаки погибли 89 бойцов, в том числе заместитель командира полка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Самарской области прошли первые похороны погибших в Макеевке солдат.

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