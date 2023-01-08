Минобороны РФ: из украинского плена возвращены 50 российских военных

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 40

Солдатам в плену грозила смертельная опасность.

Минобороны РФ: из украинского плена возвращены 50 российских военных

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В результате переговоров из украинского плена возвращены 50 российских военных, которым там грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Освобожденных российских военнослужащих на самолетах доставят в Москву. Там им предстоит пройти лечение и реабилитацию в ведомственных медучреждениях.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщили в Минобороны.

В конце декабря из украинского плена были освобождены еще 82 военных. Им также оказывают медицинскую помощь в лучших московских клиниках.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российских военных пытают в украинском плену.

Тема:
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