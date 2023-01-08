Минобороны РФ: из украинского плена возвращены 50 российских военных
Солдатам в плену грозила смертельная опасность.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
В результате переговоров из украинского плена возвращены 50 российских военных, которым там грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Освобожденных российских военнослужащих на самолетах доставят в Москву. Там им предстоит пройти лечение и реабилитацию в ведомственных медучреждениях.
«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщили в Минобороны.
В конце декабря из украинского плена были освобождены еще 82 военных. Им также оказывают медицинскую помощь в лучших московских клиниках.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российских военных пытают в украинском плену.
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