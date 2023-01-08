Итоги новогодних праздников: россияне активно путешествовали по стране

Зимние праздники позади. Но кто-то решил продлить себе новогоднюю сказку.

Уже сегодня большая страна впервые отправится на работу в 2023 году и в перерывах будет обсуждать: кто как провел новогодние праздники. А поделиться есть чем: три миллиона человек купили путевки внутри страны. Еще несколько миллионов — поехали самостоятельно. Роман Ишмухаметов узнал, у кого были самые веселые праздники.

Впервые встать на коньки в заснеженном новогоднем парке. Или когда уже многое в жизни не впервые — танцевать под оркестр, состоящий из Дедов Морозов. Или кататься всей семьей на лыжах… Или, наконец, выехав из Петербурга, в Павловск — слушать классическую музыку.

Восемь праздничных дней большая страна не сидела дома. Три миллиона туристов купили туры внутри России, самостоятельных путешественников — в разы больше. В прошлом году во время новогодних каникул Петербург посетили 914 тысяч туристов, но тогда действовали жесткие ограничения, связанные с ковидом. В этом году итоги еще не подвели. Но уже в начале декабря Северная столица была на втором месте в рейтинге самых популярных городов для новогодних каникул. География — очень широкая.

«Тында. БАМ».

«Как вам в Петербурге?»

«Очень красиво, очень много мероприятий».

«Я из Воронежа».

«Как вам Петербург?»

«Красивы город, люблю очень Питер»

«Из Тулы».

«Как вам Петербург?»

«Прекрасен, он всегда прекрасен, а на Новый год он заряжен еще новогодним настроением!»

Красноречивый признак наплыва туристов и культурного энтузиазма россиян — длинные очереди в Эрмитаж. Ради приобщения к искусству — на морозе стояли по два часа.

«Ну как же побывать в Петербурге и не побывать в Эрмитаже — это же сама ассоциации с Питером», — признается Анастасия Гутник.

И едва ли можно переоценить влияние новогодних праздников для восстановления сил и баланса.

«Ценность этого времени — понимать, что оно есть, и его можно использовать в свою пользу. Кому-то с семьей, кому-то по учебе, кому-то развиваться», — поясняет психолог Насиба Посовина.

….и уделять внимание любимым увлечениям, на которые в повседневной суете просто нет времени. В Липецке десятки любителей зимнего плавания — сначала разогревались на берегу, а потом, конечно, купались в проруби…

«Что сидеть дома на диване, смотреть фильмы, доедать салаты — лучше заниматься спортом!»

На Камчатке катались с гор в костюмах Дедов Морозов и сказочных героев, и с ветерком ездили на собачьих упряжках. И еще не понятно, у кого радости было больше.

«Как говорят — буря эмоций, собаки это самые прекрасные существа», — говорит Андрей Баштан.

Толпы Снегурочек в Тюмени — совсем маленьких и уже взрослых — задором и энергией согревали горожан на морозе… А еще вся страна — от Владивостока до Калининграда — бежала. Марафон «Забег обещаний» объединил россиян. Свои пожелания участники писали на табличках.

Кажется, ни одной минуты не прошло зря. Хобби, спорт, культура — это важно, но и не это главное!

«Это для вас возможность что сделать?»

«Ну мне провести время с мужем, потому что он военный. И его никогда нет дома».

Зимние праздники позади. Но кто-то решил продлить себе новогоднюю сказку. Часть жителей мегаполисов, согласно данным агрегаторов по продаже билетов, вернутся в рабочие будни только 10 января.