Второй спецборт с раненными в Макеевке солдатами приземлился в Самарской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Военнослужащих направят на дальнейшее лечение.

Второй спецборт с раненными в Макеевке солдатами приземлился в Самарской области

Фото: Министерство обороны РФ

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Два самолета с военнослужащими, которые были ранены в Макеевке в результате обстрела ВСУ, прибыли в Самару. Военных встретил лично губернатор области Дмитрий Азаров. 

Всех раненых бойцов отправили в госпитали. Перевод военных на родную землю стал возможен благодаря слаженной работе региональных властей и Министерства обороны РФ.

Небольшая часть солдат до сих пор остаются в госпитале Ростова-на-Дону, поскольку на сегодняшний день, по мнению медиков, перелет может быть для них опасен.

Первый специальный борт оборонного ведомства с военными, раненными при обстреле ВСУ, прибыл в Самарскую область 6 января.

Ранее 5-tv.ru писал о решении Путина наградить военных из Макеевки.

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