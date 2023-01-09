Второй спецборт с раненными в Макеевке солдатами приземлился в Самарской области
Военнослужащих направят на дальнейшее лечение.
Фото: Министерство обороны РФ
Два самолета с военнослужащими, которые были ранены в Макеевке в результате обстрела ВСУ, прибыли в Самару. Военных встретил лично губернатор области Дмитрий Азаров.
Всех раненых бойцов отправили в госпитали. Перевод военных на родную землю стал возможен благодаря слаженной работе региональных властей и Министерства обороны РФ.
Небольшая часть солдат до сих пор остаются в госпитале Ростова-на-Дону, поскольку на сегодняшний день, по мнению медиков, перелет может быть для них опасен.
Первый специальный борт оборонного ведомства с военными, раненными при обстреле ВСУ, прибыл в Самарскую область 6 января.
Ранее 5-tv.ru писал о решении Путина наградить военных из Макеевки.
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