Куда делась озорная и веселая Нина Пухова из «Чародеев»?

Знаменитой девочке из мюзикла было непросто сыграть свою роль. Именно этот опыт оттолкнул ее от актерской карьеры. Почему?

Двухсерийная сказочная комедия «Чародеи» многим россиянам запомнилась как трогательное новогоднее воспоминание детства. Особенно подобные эмоции вызваны благодаря обаятельной, рыжеволосой девочке с лучезарной улыбкой.

Речь идет о маленькой Анне Ашимовой, сыгравшей Нину Пухову. По сюжету красавица помогает брату Ивану (Александр Абдулов) освободить от чар его любимую Алену (Александра Яковлева) — научную сотрудницу Института волшебства НУИНУ.

Как отметило издание aif.ru, героиню на легендарную роль найти было очень непросто. Вокруг мелькало много талантливых девочек, однако режиссер Константин Бромберг искал особенную, неповторимую малышку.

Среди претенденток оказалась и девятилетняя Ашимова. Именно она покорила сердце постановщика: девочка увидела трельяж в углу комнаты и сдвинула створки. Внутри оказалось три зеркала, в которых озорная хулиганка стала корчить забавные физиономии. За ее своеобразным занятием наблюдал Бромберг:

«Я сразу понял: это Нина! C растрепавшимися косичками и обаятельной улыбкой!»

Новая роль далась Анне непросто. Многие моменты казались ей странными, например изобразить испуг, когда актерам ничего не угрожало или произнести фразу «Я вредная девчонка, я плохо учусь», когда сама маленькая актриса была круглой отличницей. Тем более, в мюзикле оказалось 12 песен, спеть которые девятилетней девочке было не под силу. Хотя, свой вокал у Ашимовой был хороший, но художественный совет не одобрил ее голос.

Несмотря на трудности, после выхода комедии Анна проснулась настоящей знаменитостью. Правда, свалившаяся слава только навредила школьнице. Одноклассники стали дразнить ее, дергали за косы и обидно называли «чародейкой». После множественных насмешек Ашимова четко решила для себя: больше никакого кино.

Так оно и случилось. В будущем веснушчатая красотка не связала жизнь с кинематографом. Тем более, актерская карьера никогда ее не привлекала — девочка любила математику. Окончив Академию Управления, Анна стала экономистом. Там встретила мужчину — Кирилла Гайдаша, вышла за него замуж.

После окончания учебы звезда «Чародеев» несколько лет проработала в страховой компании, потом в журнале. Однако все изменилось, когда Ашимова родила сына. Тогда женщина поняла, что хочет стать домохозяйкой. Теперь она заботливая мама и преданная жена. Знаменитость счастлива в браке и считает свой выбор правильным.

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