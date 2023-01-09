Грузовое судно с кукурузой из Украины село на мель в Суэцком канале

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 55

В настоящее время буксиры пытаются сдвинуть судно с места.

Грузовое судно с кукурузой из Украины село на мель в Суэцком канале

Фото: © РИА Новости / Минобороны Турции

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Грузовое судно MV Glory село на мель в Суэцком канале. Об этом сообщает Associated Press.

ЧП произошло в районе города Эль-Кантара. Известно, что на борту судна находится около 65 тысяч тонн кукурузы из Украины. Получателем груза является Китай.

В настоящее время буксиры предпринимают попытки двинуть сухогруз с места.

К слову, MV Glory принадлежит той же компании, что и Ever Given, устроивший транспортный коллапс в 2021 году. 

В администрации канала заверяют, что сегодняшнее ЧП никак не повлияет на навигацию.

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