Военные ДНР рассказали об освобождении Бахмутского и показали карту боевых действий

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 68

Штаб обороны ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское под Соледаром

Военные ДНР рассказали об освобождении Бахмутского и показали карту боевых действий

Фото: Александр Река / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские военные продолжают в Донбассе наступление по нескольким направлениям. На очереди — Артемовск и Соледар.

Российские военнослужащие освободили село Бахмутское, расположенное неподалеку от Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР. В своем Telegram-канале военные также опубликовали карту боевых действий.

«По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское. Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям», — говорится в сообщении с приложенной к нему картой.

Штаб обороны ДНР опубликовал карту боевых действий под СоледаромШтаб обороны ДНР опубликовал карту боевых действий под Соледаром. Фото: Telegram / ШТАБ ТерО ДНР 

Село Бахмутское находится к северо-востоку от важного транспортного узла — города Артемовска (украинское название — Бахмут). Через его территорию проходит сеть автомобильных и железных дорог, с помощью которых ВСУ снабжают группировку войск в Донбассе. В 15 километрах от города находится еще один важный населенный пункт — Соледар. За оба сейчас ведутся ожесточенные бои.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ в Соледаре. Что касается Артемовска, под ним недавно ликвидировали одного из главарей украинских неонацистов.

Тема:
Спецоперация
9 янв
Власти Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра
9 янв
Бойцы российского «Викинга» залпом реактивных ракет уничтожили подкрепление ВСУ
9 янв
Как российские военные спасают танки и мирных жителей: лучшие видео из зоны СВО
9 янв
Советник главы ДНР Гагин: натовская техника будет перемолота российской армией
9 янв
«Ты их обманываешь»: актер Фидаров ответил жаждущему его смерти Смольянинову
8 янв
«У него здесь дети!» — Довлатова разнесла Смольянинова за желание оставить от России пепел
8 янв
Минобороны РФ: из украинского плена возвращены 50 российских военных
8 янв
Накачивали без мозгов: военный эксперт объяснил уничтожение ВСУ своей же авиации
8 янв
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников
8 янв
Две ТЭС получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ в ДНР
-20° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Последние новости

11:27
Замечательный сосед: пассажиров нижних полок в поезде накажут за нарушение правил
11:20
«Глаза откройте»: Долина заявила критикам, что выглядит на 35 лет
11:14
Бастрыкин поручил возбудить дело против «жаждущего стрелять» в русских Смольянинова
11:12
Военные ДНР рассказали об освобождении Бахмутского и показали карту боевых действий
11:06
«Подзабыли ее»: стилисты разнесли образ Лободы в экстравагантном красном платье
11:01
Такие на фронт не идут: публика шокирована словами Смольянинова и проклинает его

Сейчас читают

Бастрыкин поручил возбудить дело против «жаждущего стрелять» в русских Смольянинова
Стас Барецкий «нашел» потерянного брата Гарика Харламова
Жорин лично «опробовал» схему обмана Ширвиндта: «Многие поверили, что это я»
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023