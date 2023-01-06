СМИ: Войска РФ прорвали оборону ВСУ в Соледаре

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 066

В конце декабря советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР.

СМИ: Войска РФ прорвали оборону ВСУ в Соледаре

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Соледаре Донецкой народной республики (ДНР) прорвали российские бойцы. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова.

«В ходе тяжелых наступательных действий русским подразделениям удалось взять под контроль населенный пункт Бахмутское и продвинуться в сторону центра Соледара», — сказано в сообщении.

Отмечено, что благодаря успешному прорыву армии РФ на данном направлении враг вынужден отступать севернее центра. В конце декабря советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что ВСУ несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в ДНР.

Также в начале декабря военкор Семен Пегов сообщал об отведении украинских войск из Соледара в Славянск. Россия продолжает проведение спецоперации на Украине по защите гражданских от неонацистов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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