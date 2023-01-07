Одного из главарей украинских неонацистов уничтожили под Артемовском
Лидера нацбатальона ВСУ «Свобода» Александра Полищука уничтожили под Артемовском
Фото: скриншот с сайта: YouTube / Новинарня
Один из лидеров националистического бандформирования «Свобода» с позывным «Альпинист» погиб в конце декабря.
Украинский неонацист, один из главарей бандформирования «Свобода» Александр Полищук ликвидирован в боях под Артемовском. Об этом сообщил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев в своем Telegram-канале.
«Сообщают, что в Артемовске нашими войсками ликвидирован один из главарей украинского нацбата „Свобода“, уроженец Бедой Церкви Александр Полищук, с позывным „Альпинист“», — написал Виталий Киселев.
Подробности о гибели 45-летнего Александра Полищука распространила журналистка Наталья Позняк. По ее данным, главарь неонацистов был ликвидирован еще 23 декабря. Он участвовал в боях за Лисичанск, Северск, Северодонецк и Зайцево.
Представители киевского режима ранее неоднократно признавали, что ВСУ несут серьезные потери под Артемовском и Соледаром. Так, в конце ноября стало известно, что под Артемовском также был уничтожен украинский неонацист Дмитрий «Сансет» Сидорко.
Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж с передовой под Артемовском. Военкор «Известий» Денис Кулага показал, как российские военнослужащие создают невыносимые условия для ВСУ.
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