Владимир Путин поручил бороться с наценками на еду и лекарства

Несмотря на то, что инфляция сейчас имеет тенденцию к снижению, президент России озвучил важную задачу.

Президент Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским, где уточнил, что необходимо активизировать контроль цен в России.

«У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно. Правда, на данный момент все-таки мы в определенных рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению», — сказал глава государства.

Шаскольский, в свою очередь, отметил, что контроль за ценами для ФАС имеет приоритетное значение и речь здесь идет не только о продуктах, но и лекарствах, строительных материалах и услугах сотовой связи.

До этого стало известно, что с 1 января 2023 года в России подорожают алкогольные напитки, табачные изделия и парфюмерия, а также транспорт. Гарантированно подорожают легковые автомобили и мотоциклы, бензин и дизельное топливо.

Увеличится стоимость напитков с содержанием спирта более 1,5% — это вина, игристые, шампанское, пиво и парфюмерия. Если с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки крепостью от 1,2% будет стоить семь рублей за литр, такие продукты тоже станут дороже. Из-за роста цен на топливо скачок, как следствие, произойдет и в сфере соответствующих услуг — это грузовые и пассажирские автоперевозки плюс «билеты» на платных трассах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие товары в магазинах России подорожают после Нового года.